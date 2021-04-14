احدث الأخبار

رسالة إثيوبية “لاذعة” للسودان.. واتهامات بـ “دق طبول الحرب”
أبرز المواد
 تايوان تعزز أسطولها بسفينة حربية جديدة.. هل تتحدى الصين؟
أبرز المواد
 ثغرة أمنية جديدة في واتساب تهدد حسابات المستخدمين
أبرز المواد
 شاهد.. شجاعة سائق عربي باتت حديث وسائل الإعلام الأمريكية.. ما القصة؟
أبرز المواد
 سان جرمان يجرد بايرن من اللقب الأوروبي.. ويتأهل لنصف النهائي
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تغلق 9 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا وتعيد فتح 10 مساجد
أبرز المواد
 الإطاحة بشبكات إجرامية استولوا على 35 مليون ريال بالنصب والاحتيال
أبرز المواد
 شؤون الحرمين توزع وجبات إفطار الصائمين على المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام
منوعات
 إطلاق فيلم وثائقي بعنوان “كواليس رئاسة مجموعة العشرين” على قناة العربية .. الجمعة
أبرز المواد
 مدينة الرياض تتزين بالأمطار
أبرز المواد
 الحقيل: تعديل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء يسهم في زيادة المعروض العقاري
أبرز المواد
 قلق أممي عميق إزاء مقتل عشرات المتظاهرين في ميانمار ‏
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

رسالة إثيوبية “لاذعة” للسودان.. واتهامات بـ “دق طبول الحرب”

رسالة إثيوبية “لاذعة” للسودان.. واتهامات بـ “دق طبول الحرب”

أبرز المواد
تايوان تعزز أسطولها بسفينة حربية جديدة.. هل تتحدى الصين؟

تايوان تعزز أسطولها بسفينة حربية جديدة.. هل تتحدى الصين؟

أبرز المواد
ثغرة أمنية جديدة في واتساب تهدد حسابات المستخدمين

ثغرة أمنية جديدة في واتساب تهدد حسابات المستخدمين

أبرز المواد
شاهد.. شجاعة سائق عربي باتت حديث وسائل الإعلام الأمريكية.. ما القصة؟

شاهد.. شجاعة سائق عربي باتت حديث وسائل الإعلام الأمريكية.. ما القصة؟

أبرز المواد

رسالة إثيوبية “لاذعة” للسودان.. واتهامات بـ “دق طبول الحرب”

رسالة إثيوبية “لاذعة” للسودان.. واتهامات بـ “دق طبول الحرب”
http://almnatiq.net/?p=972448
المناطق - وكالات

وجهت إثيوبيا، مساء الثلاثاء، رسالة لاذعة إلى السودان بشأن المناطق الحدودية، حيث طالبت الخرطوم بسحب قواتها من الأراضي الإثيوبية التي احتلتها منذ 6 نوفمبر الماضي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية خلال تغريدة على “توتير” أنه “على الرغم من أن السودان هو الرئيس الحالي للإيغاد فمن من المؤسف أن يكون هو من يعرض السلام والأمن في القرن الإفريقي للخطر من خلال غزوه أراض إثيوبية ونهب وتشريد المدنيين ودق طبول الحرب لاحتلال المزيد من الأراضي”.

وحثت الخارجية الإثيوبية المجتمع الدولي بممارسة الضغط على السودان لإجلاء قواتها من الأراضي الإثيوبية التي احتلتها منذ 6 نوفمبر الماضي عندما كان الجيش الإثيوبي منشغلا بإنفاذ القانون في إقليم تيغراي.

وأشارت إلى أنها على استعداد لحل نزاعها مع السودان باستخدام آليات حل النزاعات الحالية بمجرد الحفاظ على الوضع الراهن وفقا لبروتوكول عام 1972، والذي يحظر الإزاحة والقوة لحل القضايا الحدودية حتى يتم العثور على حل ودي.

روابط ذات صلة

تايوان تعزز أسطولها بسفينة حربية جديدة.. هل تتحدى الصين؟

تايوان تعزز أسطولها بسفينة حربية جديدة.. هل تتحدى الصين؟
ثغرة أمنية جديدة في واتساب تهدد حسابات المستخدمين

ثغرة أمنية جديدة في واتساب تهدد حسابات المستخدمين
شاهد.. شجاعة سائق عربي باتت حديث وسائل الإعلام الأمريكية.. ما القصة؟

شاهد.. شجاعة سائق عربي باتت حديث وسائل الإعلام الأمريكية.. ما القصة؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*