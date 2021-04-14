احدث الأخبار

السديس يطيب الكعبة المشرفة بأجود أنواع العود
أبرز المواد
 بعد عامين من المعاناة.. مواطنة تتبرع بكليتها لزوجها لتنهي معاناته مع المرض
أبرز المواد
 طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مُثارة على عدة مناطق
أبرز المواد
 رسالة إثيوبية “لاذعة” للسودان.. واتهامات بـ “دق طبول الحرب”
أبرز المواد
 تايوان تعزز أسطولها بسفينة حربية جديدة.. هل تتحدى الصين؟
أبرز المواد
 ثغرة أمنية جديدة في واتساب تهدد حسابات المستخدمين
أبرز المواد
 شاهد.. شجاعة سائق عربي باتت حديث وسائل الإعلام الأمريكية.. ما القصة؟
أبرز المواد
 سان جرمان يجرد بايرن من اللقب الأوروبي.. ويتأهل لنصف النهائي
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تغلق 9 مساجد في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا وتعيد فتح 10 مساجد
أبرز المواد
 الإطاحة بشبكات إجرامية استولوا على 35 مليون ريال بالنصب والاحتيال
أبرز المواد
 شؤون الحرمين توزع وجبات إفطار الصائمين على المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام
منوعات
 إطلاق فيلم وثائقي بعنوان “كواليس رئاسة مجموعة العشرين” على قناة العربية .. الجمعة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

السديس يطيب الكعبة المشرفة بأجود أنواع العود

السديس يطيب الكعبة المشرفة بأجود أنواع العود

أبرز المواد
بعد عامين من المعاناة.. مواطنة تتبرع بكليتها لزوجها لتنهي معاناته مع المرض

بعد عامين من المعاناة.. مواطنة تتبرع بكليتها لزوجها لتنهي معاناته مع المرض

أبرز المواد
طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مُثارة على عدة مناطق

طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مُثارة على عدة مناطق

أبرز المواد
رسالة إثيوبية “لاذعة” للسودان.. واتهامات بـ “دق طبول الحرب”

رسالة إثيوبية “لاذعة” للسودان.. واتهامات بـ “دق طبول الحرب”

أبرز المواد

السديس يطيب الكعبة المشرفة بأجود أنواع العود

السديس يطيب الكعبة المشرفة بأجود أنواع العود
http://almnatiq.net/?p=972461

طيب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، أمس (الثلاثاء)، الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم بدهن العود الفاخر.

ودأبت الرئاسة على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصا على تطبيق ما جاءت به الشريعة، وما حث عليه الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره كما في قوله تعالى “وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ”، وقوله سبحانه، “ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ”.

وتقدم السديس بشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما يولونه للحرمين الشريفين والكعبة المشرفة من فائق العناية.

روابط ذات صلة

بعد عامين من المعاناة.. مواطنة تتبرع بكليتها لزوجها لتنهي معاناته مع المرض

بعد عامين من المعاناة.. مواطنة تتبرع بكليتها لزوجها لتنهي معاناته مع المرض
طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مُثارة على عدة مناطق

طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مُثارة على عدة مناطق
رسالة إثيوبية “لاذعة” للسودان.. واتهامات بـ “دق طبول الحرب”

رسالة إثيوبية “لاذعة” للسودان.. واتهامات بـ “دق طبول الحرب”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*