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مصر.. حصيلة وفيات حادث تصادم أسيوط ترتفع إلى 20 شخصًا

مصر.. حصيلة وفيات حادث تصادم أسيوط ترتفع إلى 20 شخصًا
http://almnatiq.net/?p=972469
المناطق - وكالات:

أفادت وسائل إعلام مصرية، بمصرع 20 شخصا وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام حافلة تقل ركابا مع سيارة نقل بطريق “أسيوط – البحر الأحمر”.

فيما أكدت وزارة الصحة المصرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مصرع 20 شخصا وإصابة 3 آخرين في الحادث.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها دفعت بـ31 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين ونقل الجثث المتفحمة، وفقا لموقع “الأهرام”.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تفحم الحافلة حيث احترقت تماما بعد الاصطدام بالسيارة.

وكان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بحافلة تقل ركابا بطريق “أسيوط – البحر الأحمر” باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين.

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