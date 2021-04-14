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المصلح: 6 حالات يجوز فيها الإفطار في رمضان

المصلح: 6 حالات يجوز فيها الإفطار في رمضان
http://almnatiq.net/?p=972473
المناطق - الرياض:

قال الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، إن أهل الأعذار العارضة الذين يجوز لهم الإفطار في رمضان، يقسمون إلى ستة أصناف.

وأوضح أنه يجوز لكل من، المريض مرضا عارضا، والمسافر، والحامل، والمرضع، والحائض، والنفساء أن يفطروا، مبينا أن حكم إفطارهم يكون إما وجوبا، أو استحبابا، أو إباحة.

وأشار إلى أن جماهير العلماء أجمعوا على أن المرض إذا كان لا يتأثر بالصوم بالمطلق بحيث لا يزيد أو يتأخر البرء وليس فيه مشقة زائدة عن المعتاد فإنه يجب على المريض أن يصوم، لأن المرض الذي لا يتأثر بالصوم ليس عذرا للفطر.

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