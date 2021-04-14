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أمير الباحة يعتمد ترقية 86 موظفاً من منسوبي الإمارة عبر منصة “مسار”

أمير الباحة يعتمد ترقية 86 موظفاً من منسوبي الإمارة عبر منصة “مسار”

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أمير الباحة يعتمد ترقية 86 موظفاً من منسوبي الإمارة عبر منصة “مسار”

أمير الباحة يعتمد ترقية 86 موظفاً من منسوبي الإمارة عبر منصة “مسار”
http://almnatiq.net/?p=972479
المناطق - واس:

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، ترقية 86 موظفًا بإمارة المنطقة يمثلون دفعة المحضر الاول للعام المالي 2021 من الموظفين المترقين من المرتبة العاشرة فما دون عبر المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية “مسار”.

وهنأ سموه جميع الموظفين المترقين، مشيداً بالمنصة الرقمية “مسار” وأهميتها في حفظ حقوق الموظف ، وإيجاد الحلول الرقمية والآمنة لتقييم ودعم وتحفيز الأداء الحكومي ، وتحقيق التميز فيه ، بجانب اختصار الوقت والجهد، منوهاً سموه بجهود منسوبي الموارد البشرية في انجاز الأعمال والمهام الموكلة اليهم داعياً للجميع التوفيق والسداد.

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