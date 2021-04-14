موديرنا: لقاحنا يمنح حماية ضد “كورونا” لأكثر من 6 أشهر

المناطق - وكالات:

بعد متابعة استمرت 6 أشهر أعلنت شركة موديرنا، أن لقاحها يمنح حماية قوية لمدة تزيد عن ستة أشهر.



وأضحت الشركة أنه وبعد ستة أشهر من تلقي أشخاص الجرعة الثانية من اللقاح ومتابعتهم، فإن التطعيم لا يزال يظهر حماية قوية من المرض مع فاعلية تزيد عن 90% ضد جميع حالات الإصابة بكوفيد-19 وأكثر من 95 في المئة ضد الحالات الشديدة.



وقبل يوم من إطلاع الشركة مستثمريها على التقدم المحرز في لقاحاتها، أكدت أن المتابعة التي استمرت ستة أشهر لدراستها الأصلية عن اللقاح أظهرت أن فعاليته ظلت متسقة مع التحديثات السابقة.

وفي وقت سابق أعلنت موديرنا، أنها بدأت باختبار إصدارات جديدة من اللقاح تستهدف سلالة جديدة من فيروس كورونا سببت قلقاً دولياً، وهي التي تحديدها لأول مرة في جنوب إفريقيا والمعروفة باسم B.1.351.