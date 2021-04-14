المسند: الحالة المطرية الرمضانية مستمرة بعدة مناطق

المناطق - الرياض:

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ إنه من المتوقع أن تستمر الحالة المطرية الرمضانية بمناطق عدة.

وأضاف عبر تويتر، صباح اليوم: “الحالة المطرية الرمضانية الربيعية مستمرة، ومتوقع اليوم أن تتشكَّل بعض السحب المتفرقة فوق أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، عسير، وجنوب وشرق مكة، وأجزاءٍ من غرب نجران وشرق جازان، وربما تهطل منها أمطار متفرقة.. هذا والله أعلم”.

ونبّه قائلاً: تشكُّل السحب الرُكامية في فصل الربيع يقترن (عادة) مع وجود الغبار، وذلك بسبب الرياح الهابطة من السحب.

وأردف المسند أنه “متوقع اليوم أن تكون الرياح شمالية شرقية وشرقية نشطة على أجزاءٍ من الشرقية والوسطى.. ما زالت الأجواء مغبرة على أجزاءٍ من وسط وشمال منطقتَي الرياض والقصيم”.