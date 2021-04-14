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إتلاف طنين مواد غذائية داخل أحد مراكز التسوق في الدمام

إتلاف طنين مواد غذائية داخل أحد مراكز التسوق في الدمام
http://almnatiq.net/?p=972500
المناطق - الدمام:

أسفرت الجولات الميدانية المكثفة التي تنفذها بلدية غرب الدمام تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، يوم أمس، عن ضبط طنين من المواد الغذائية المجمدة، تنوعت ما بين دواجن ولحوم وخضروات، كانت معدة للبيع بأحد مراكز التسويق الكبرى في نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني أن مراقبي البلدية بإدارة صحة البيئة ومن خلال الجولات التفتيشية على مراكز التسوق، تمكنوا من ضبط أكثر من طنين مواد غذائية داخل إحدى المبردات، والتي يظهر عليها سوء التخزين نتيجة عطل في أحد المبردات بالمنشاة وعلى الفور تم التحفظ على جميع الكمية وإغلاق المنشاة لحين استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف.

وأكد القحطاني حرص البلدية على سلامة الغذاء المعد للمستهلكين، منوهاً أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف لم يلتزم بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة من خلال مركز 940.

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