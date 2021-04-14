أمطار رعدية على الباحة حتى السابعة مساءً

المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطاراً رعدية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, القرى, المندق, بلجرشي, بني حسن, والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.



وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.