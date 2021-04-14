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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

إغلاق 18 منشأة خالفت تدابير “كورونا” في الشرقية

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أمطار رعدية على الباحة حتى السابعة مساءً

أمطار رعدية على الباحة حتى السابعة مساءً

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أمطار رعدية على الباحة حتى السابعة مساءً

أمطار رعدية على الباحة حتى السابعة مساءً
http://almnatiq.net/?p=972507
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطاراً رعدية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, القرى, المندق, بلجرشي, بني حسن, والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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