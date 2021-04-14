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إغلاق 18 منشأة خالفت تدابير “كورونا” في الشرقية

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إغلاق 18 منشأة خالفت تدابير “كورونا” في الشرقية

إغلاق 18 منشأة خالفت تدابير “كورونا” في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=972516
المناطق - الدمام:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، 1553 جولة رقابية، بالإضافة إلى 13 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 18 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 49 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

كما تلقى مركز البلاغات 940 أمس 29 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ “كورونا”، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق “توكلنا”، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة.

وأوضحت أن الجولات الرقابية والحملات التوعوية التي يتم تكثيفها؛ تهدف الى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

ودعَت كافة أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الوباء.

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