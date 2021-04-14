احدث الأخبار

“فزعة أهل” حملة لترميم وتأثيث 20 منزلًا للأسر المحتاجة في الشرقية
أبرز المواد
 إغلاق 18 منشأة خالفت تدابير “كورونا” في الشرقية
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تودع معاشات شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 أمطار رعدية على الباحة حتى السابعة مساءً
أبرز المواد
 إتلاف طنين مواد غذائية داخل أحد مراكز التسوق في الدمام
أبرز المواد
 سفارة المملكة لدى أمريكا تُكرم منسوبي قسم شؤون السعوديين
أبرز المواد
 صُنوف من الأطعمة تحسن المزاج وترفع المعنويات
أبرز المواد
 “أسبار” يُطلق أول “مرصد” للاستشراف التنموي في المملكة
أبرز المواد
 المسند: الحالة المطرية الرمضانية مستمرة بعدة مناطق
أبرز المواد
 موديرنا: لقاحنا يمنح حماية ضد “كورونا” لأكثر من 6 أشهر
أبرز المواد
 أمير الباحة يعتمد ترقية 86 موظفاً من منسوبي الإمارة عبر منصة “مسار”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“فزعة أهل” حملة لترميم وتأثيث 20 منزلًا للأسر المحتاجة في الشرقية

“فزعة أهل” حملة لترميم وتأثيث 20 منزلًا للأسر المحتاجة في الشرقية

أبرز المواد
إغلاق 18 منشأة خالفت تدابير “كورونا” في الشرقية

إغلاق 18 منشأة خالفت تدابير “كورونا” في الشرقية

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة

أبرز المواد
“الموارد البشرية” تودع معاشات شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

“الموارد البشرية” تودع معاشات شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أبرز المواد

“فزعة أهل” حملة لترميم وتأثيث 20 منزلًا للأسر المحتاجة في الشرقية

“فزعة أهل” حملة لترميم وتأثيث 20 منزلًا للأسر المحتاجة في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=972524
المناطق - الدمام - فتحية عبدالله:

أطلقت جمعية ترميم الخيرية في المنطقة الشرقية حملة تسويقية بعنوان “فزعة أهل” لترميم وتأثيث 20 منزلًا من منازل الأسر المحتاجة بتكلفة إجمالية قدرها مليون و300 ألف ريال، في خطواتها لحث أفراد المجتمع للمساهمة بترميم وتأثيث المنازل المستهدفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي، أن الحملة تهدف إلى تغطية تكاليف ترميم وتأثيث المنازل بمتوسط تكلفة 65 ألف ريال للمنزل الواحد كما تهدف لإحياء قيم التكافل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وتحقيق استدامة المتبرعين من خلال متجر احترافي وحفظ لقواعد البيانات وإدارة التواصل مع المتبرعين بشكل مميز بإجمالي 5 آلاف متبرع ومتبرعة تكرر تبرعهم في المتجر.

وأضاف الخالدي أن تنفيذ الحملة سيكون طوال فترة الموسم بمشاركة عدد من الجمهور ومنهم الفريق التنفيذي للجمعية وأصدقاء ترميم في “ليالي ترميم” وشركاء النجاح الداعمين للجمعية بالإضافة إلى الشركات الرائدة والمؤثرين من المجتمع والإعلاميين المتطوعين.

يذكر أن طرق التبرع للحملة عن طريق المتجر الإلكتروني والحسابات البنكية المعتمدة أو المساهمة عبر الرسائل القصيرة للرقم الموحد 5289.

روابط ذات صلة

إغلاق 18 منشأة خالفت تدابير “كورونا” في الشرقية

إغلاق 18 منشأة خالفت تدابير “كورونا” في الشرقية
أمير تبوك يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة
“الموارد البشرية” تودع معاشات شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

“الموارد البشرية” تودع معاشات شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*