أمانة عسير تحقق المركز الأول في بلاغات كورونا على مستوى المملكة

المناطق - عسير:

حققت أمانة منطقة عسير المركز الأول على مستوى أمانات المملكة في مؤشر التوزيع الجغرافي للبلاغات الخاصة بفيروس كورونا خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع ١٧٧٩ بلاغًا، ونسبة الإنجاز ١٠٠٪ ، وفق التقرير الصادر من المركز البلدي للتحول الرقمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي أظهر التوزيع الجغرافي للبلاغات ونسب الإنجاز لكل أمانة ، كما حققت الأمانة المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في إنجاز البلاغات بنسبة 99.91% بأكثر من 30 ألف بلاغ والمركز الثاني في بلاغات الصحة العامة بأكثر من 22 ألف بلاغ .

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن سلسلة الإنجازات التي تحققها الأمانة جاءت بفضل توجيهات أمير المنطقة ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مؤكدًا أن هذا الإنجاز سيكون حافزًا لأمانة عسير لتقديم مستويات أفضل في الخدمات المقدمة للمستفيدين بشكل عام.

وأضاف الحميدي أن الأمانة تواصل إنجازاتها من خلال تحقيق التميز المتواصل على مستوى الأمانات من خلال عددٍ من مؤشرات الأداء، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات عمومًا تُسهم في تحديد مكامن القوة في الأداء؛ لتعزيزها والوقوف على مكامن الخلل إن وجدت والعمل على تلافيها، مؤكدًا أن الأمانة بذلت وما زالت تبذل جهودًا كبيرةً في تقديم الخدمات ومراقبة المنشآت التجارية المتنوعة وأسواق النفع العام، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال الفرق الرقابية والجولات اليومية الميدانية في المرافق والحدائق والمجمعات التجارية المتنوعة.

وأشار إلى أن البلاغات تتم مباشرتها فعليًا والتأكد منها ومعاقبة المخالفين مباشرة مشيدًا بالتواصل الفعال من قبل المواطنين والمقيمين في رفع البلاغات الخاصة بإجراءات فيروس كورونا.

يذكر أنه “يأتي هذا الإنجاز امتدادًا لإنجازات سابقة حققتها الأمانة فيما يخص بلاغات 940، وهذا دليل على ما يبذل من جهود كبيرة في تحسين كفاءة أداء الأعمال بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين”.