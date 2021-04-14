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“بناء” تنفق مليوني ريال على السلة الرمضانية والذبائح لأيتام الشرقية

“بناء” تنفق مليوني ريال على السلة الرمضانية والذبائح لأيتام الشرقية
http://almnatiq.net/?p=972532
المناطق - الدمام - فتحية عبدالله:

أنفقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية أكثر من مليوني ريال على مستفيديها وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وجرى صرف المبلغ على السلة الرمضانية وذبائح رمضان التي تقدم للأيتام.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن الجمعية سعت لتوفير متطلبات أسر الأيتام خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن قيمة السلة الرمضانية تبلغ 200 ريال للسلة الواحدة وعدد الأسر المستفيدة منها 745 أسرة تشمل 2636 فردًا، مبينًا أن الذبائح الرمضانية بلغت 145 ذبيحة يستفيد منها 290 أسرة تشمل 1015 مستفيدًا.

وهنأ الخالدي مستفيدي الجمعية بشهر رمضان المبارك مؤكدًا أن الجمعية حريصة على دعم أسر الأيتام خلال الشهر المبارك ولا يقتصر على الدعم المادي فقط، وإنما تسعى الجمعية إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية والتركيز على البرامج والمشاريع التي يكون أثرها دائم على اليتيم وأسرته عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية.

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