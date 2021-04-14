احدث الأخبار

المفتي العام: لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم
أبرز المواد
 أمانة القصيم تنفذ (2505) جولات رقابية في أول أيام شهر رمضان
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم
أبرز المواد
 “بناء” تنفق مليوني ريال على السلة الرمضانية والذبائح لأيتام الشرقية
أبرز المواد
 أمانة عسير تحقق المركز الأول في بلاغات كورونا على مستوى المملكة
أبرز المواد
 “فزعة أهل” حملة لترميم وتأثيث 20 منزلًا للأسر المحتاجة في الشرقية
أبرز المواد
 إغلاق 18 منشأة خالفت تدابير “كورونا” في الشرقية
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تودع معاشات شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 أمطار رعدية على الباحة حتى السابعة مساءً
أبرز المواد
 إتلاف طنين مواد غذائية داخل أحد مراكز التسوق في الدمام
أبرز المواد
 سفارة المملكة لدى أمريكا تُكرم منسوبي قسم شؤون السعوديين
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

المفتي العام: لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم

المفتي العام: لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم

أبرز المواد
أمانة القصيم تنفذ (2505) جولات رقابية في أول أيام شهر رمضان

أمانة القصيم تنفذ (2505) جولات رقابية في أول أيام شهر رمضان

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم

أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم

أبرز المواد
“بناء” تنفق مليوني ريال على السلة الرمضانية والذبائح لأيتام الشرقية

“بناء” تنفق مليوني ريال على السلة الرمضانية والذبائح لأيتام الشرقية

أبرز المواد

المفتي العام: لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم

المفتي العام: لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم
http://almnatiq.net/?p=972549
المناطق - الرياض

أوضح سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم.
وقال سماحته رداً على سؤال، هل لقاح كورونا مفطراً للصائم ؟:” الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يعطى عن طريق العضل فليس بمفطر “.

روابط ذات صلة

أمانة القصيم تنفذ (2505) جولات رقابية في أول أيام شهر رمضان

أمانة القصيم تنفذ (2505) جولات رقابية في أول أيام شهر رمضان
أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم

أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم
“بناء” تنفق مليوني ريال على السلة الرمضانية والذبائح لأيتام الشرقية

“بناء” تنفق مليوني ريال على السلة الرمضانية والذبائح لأيتام الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*