احدث الأخبار

قرب 70 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الابتدائية في تعليم تبوك
أبرز المواد
 المفتي العام: لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم
أبرز المواد
 أمانة القصيم تنفذ (2505) جولات رقابية في أول أيام شهر رمضان
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم
أبرز المواد
 “بناء” تنفق مليوني ريال على السلة الرمضانية والذبائح لأيتام الشرقية
أبرز المواد
 أمانة عسير تحقق المركز الأول في بلاغات كورونا على مستوى المملكة
أبرز المواد
 “فزعة أهل” حملة لترميم وتأثيث 20 منزلًا للأسر المحتاجة في الشرقية
أبرز المواد
 إغلاق 18 منشأة خالفت تدابير “كورونا” في الشرقية
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” تودع معاشات شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 أمطار رعدية على الباحة حتى السابعة مساءً
أبرز المواد
 إتلاف طنين مواد غذائية داخل أحد مراكز التسوق في الدمام
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

قرب 70 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الابتدائية في تعليم تبوك

قرب 70 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الابتدائية في تعليم تبوك

أبرز المواد
المفتي العام: لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم

المفتي العام: لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم

أبرز المواد
أمانة القصيم تنفذ (2505) جولات رقابية في أول أيام شهر رمضان

أمانة القصيم تنفذ (2505) جولات رقابية في أول أيام شهر رمضان

أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم

أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم

أبرز المواد

قرب 70 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الابتدائية في تعليم تبوك

قرب 70 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الابتدائية في تعليم تبوك
http://almnatiq.net/?p=972550
المناطق- تبوك - فايز السميري:

يواصل نحو 70 ألف طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442هـــ عن بُعد، بمدارس منطقة تبوك وذلك خلال اليوم الدراسي من الساعة 3- 5 عصرًا.

فيما تبدأ اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد السادس من شهر رمضان المبارك وذلك خلال الفترة الزمنية من الساعة 12.30 – 2.30 ظهرًا، على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات و تسديد الفاقد التعليمي إن وجد.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن إدارة تعليم تبوك تنفذ خطة متكاملة لأعمال الاختبارات عن بُعد، بمشاركة الإدارات ذات العلاقة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، وأتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، في ظل خطة إشرافية تتضمن زيارات إشرافية وتفقدية للمشرفين والمشرفات للوقوف على أعمال الاختبارات في المدارس المنطقة والمحافظات، وتقديم الدعم والمساندة، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل التحديات الطارئة، مشيدًا بدور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم لأداء الاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أدائها بيسر وهدوء.

روابط ذات صلة

المفتي العام: لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم

المفتي العام: لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم
أمانة القصيم تنفذ (2505) جولات رقابية في أول أيام شهر رمضان

أمانة القصيم تنفذ (2505) جولات رقابية في أول أيام شهر رمضان
أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم

أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*