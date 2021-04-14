شاهد.. الفنان أسعد الزهراني يصعد ترند في السعودية بعد تقليده عبد الملك الحوثي

صعد اسم الفنان أسعد الزهراني إلى ترند في السعودية بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحلقة الأولى من المسلسل الكوميدي الساخر، الباركود، والتي جسد فيها شخصية عبدالملك الحوثي.

وظهر أسعد الزهراني في مقطع فيديو متقمصًا شخصية الحوثي في حوار مع اثنين آخرين وهما يبديان جهلا كبيرا بالأمور الدينية والسياسية.

وفي فيديو آخر ظهر الزهراني وهو يقول ”نحن نكلم الناس عن ما نفعله ولا نقول لهم، احنا لنا وضع ثاني معهم، أعطوني الميكروفون وحطوا لي خلفية تمويه للأعداء.. حطوا لي خلفية وأنا في البحر، حطني في البحر وأنا أعوم وشغل الكاميرات”.

وأضاف الزهراني :”السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شعب اليمن، لا والله لا سلام عليكم ولا رحمة، ما لكم لا تبغون الأنصار تحكم اليمن، الذين يعملون من أجلكم، طورنا اليمن بدل ما يكون في يمن شمالي وجنوبي بس، شمال وجنوب وشرق ولن نترك اليمن”.