احدث الأخبار

الخارجية: المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي وتدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر
أبرز المواد
 الهيئة العامة للنقل تُطلق مراكز لخدمات الأعمال في 15 مدينة حول المملكة
أبرز المواد
 عسير.. بلدية سلطان تصادر أكثر من 600 كيلو لحم فاسد
أبرز المواد
 شاهد.. الفنان أسعد الزهراني يصعد ترند في السعودية بعد تقليده عبد الملك الحوثي
أبرز المواد
 قرب 70 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الابتدائية في تعليم تبوك
أبرز المواد
 المفتي العام: لقاح كورونا ليس مفطراً للصائم
أبرز المواد
 أمانة القصيم تنفذ (2505) جولات رقابية في أول أيام شهر رمضان
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم
أبرز المواد
 “بناء” تنفق مليوني ريال على السلة الرمضانية والذبائح لأيتام الشرقية
أبرز المواد
 أمانة عسير تحقق المركز الأول في بلاغات كورونا على مستوى المملكة
أبرز المواد
 “فزعة أهل” حملة لترميم وتأثيث 20 منزلًا للأسر المحتاجة في الشرقية
أبرز المواد
 إغلاق 18 منشأة خالفت تدابير “كورونا” في الشرقية
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

الخارجية: المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي وتدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر

الخارجية: المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي وتدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر

أبرز المواد
الهيئة العامة للنقل تُطلق مراكز لخدمات الأعمال في 15 مدينة حول المملكة

الهيئة العامة للنقل تُطلق مراكز لخدمات الأعمال في 15 مدينة حول المملكة

أبرز المواد
عسير.. بلدية سلطان تصادر أكثر من 600 كيلو لحم فاسد

عسير.. بلدية سلطان تصادر أكثر من 600 كيلو لحم فاسد

أبرز المواد
شاهد.. الفنان أسعد الزهراني يصعد ترند في السعودية بعد تقليده عبد الملك الحوثي

شاهد.. الفنان أسعد الزهراني يصعد ترند في السعودية بعد تقليده عبد الملك الحوثي

أبرز المواد

الخارجية: المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي وتدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر

http://almnatiq.net/?p=972559
المناطق - الرياض

صرحت وزارة الخارجية، بأن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي، والتي تمثلت آخرها بالإعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%؛ الأمر الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية.
وتدعو المملكة إيران إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر، والانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حالياً، اتساقاً مع تطلعات المجتمع الدولي تجاه تسخير إيران برنامجها النووي لأغراضٍ سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويحدِ من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتؤكد المملكة أهمية توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول، وبما يعزز إجراءات الرصد والمراقبة ويضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي أو تطوير القدرات اللازمة لذلك، ويأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها النووي.

روابط ذات صلة

الهيئة العامة للنقل تُطلق مراكز لخدمات الأعمال في 15 مدينة حول المملكة

الهيئة العامة للنقل تُطلق مراكز لخدمات الأعمال في 15 مدينة حول المملكة
عسير.. بلدية سلطان تصادر أكثر من 600 كيلو لحم فاسد

عسير.. بلدية سلطان تصادر أكثر من 600 كيلو لحم فاسد
شاهد.. الفنان أسعد الزهراني يصعد ترند في السعودية بعد تقليده عبد الملك الحوثي

شاهد.. الفنان أسعد الزهراني يصعد ترند في السعودية بعد تقليده عبد الملك الحوثي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*