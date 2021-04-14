عسير.. بلدية سلطان تصادر أكثر من 600 كيلو لحم فاسد

المناطق ـ عسير:

ضبطت بلدية مدينة سلطان بعسير ممثلة في إدارة الرقابة الصحية نحو 611 كجم من اللحوم الفاسدة و ذلك خلال جولاتها الرقابية تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك.



وأشار رئيس البلدية محمد الفصيلي أنه نتج عن هذه الحملات التفتيشية ضبط نحو ٦١١ كجم من اللحوم الفاسدة وغير الصالح للاستخدام الآدمي و التي تم تخزينها بطرق عشوائية تفتقر لأدنى مقومات السلامة الصحية والبلدية.

واكد الفصيلي أن هذه الجهود الرقابية تأتي للتأكد من سلامة الغذاء ونظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.



وأشار إلى أن توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي تؤكد دائما على أنه لا تهاون في متابعة هذه الأنشطة والتأكد من تقديم أغذية سليمة وصحية والتأكد من طرق الحفظ والتخزين والتداول داخل المطاعم وفق الاشتراطات الصحية و ذلك حرصا على سلامة المستهلكين.



ودعا رئيس البلدية الى الابلاغ على الرقم ٩٤٠ في حال وجود أي ملاحظات او شكاوى تخص الصحة العامة.