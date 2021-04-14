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بلدية بيشة تغلق مطعمًا وخمس منشآت تجارية

بلدية بيشة تغلق مطعمًا وخمس منشآت تجارية
http://almnatiq.net/?p=972568
المناطق - بيشه:

أغلق رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، مطعمًا وخمس منشآت تجارية خالفت الاشتراطات الصحية والوقائية، ضمن جولات البلدية الرقابية.

وقال رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان إن عقوبة الإغلاق جاءت خلال الجولات الرقابية بالتزامن مع أول يوم من شهر رمضان من خلال الوقوف على عددٍ من المنشآت التجارية للتأكد من سلامة الاشتراطات الصحية والبلدية والوقائية، لافتًا إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين انتهاء التراخيص والشهادات الصحية وسوء النظافة العامة والعاملين وعدم التقيد باللبس الموحد وسوء الأدوات المُستخدمة وغيرها من المخالفات الخاصة بإجراءات الوقاية من فايروس كورونا.

وأوضح ابن جلبان أن الجولات الرقابية مستمرة طيلة شهر رمضان المبارك وفق خطط البلدية، مفيدًا بأن البلدية تعمل على تكثيف الجولات الرقابية على المطاعم ومحلات اللحوم والمطابخ والمطاعم وأسواق الغذاء والفواكه، مشددًا على أنه لا تهاون في متابعة المنشآت المتنوعة ومعاقبة المخالفين؛ حرصًا على تقديم أغذية صحية وآمنة.

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