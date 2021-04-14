احدث الأخبار

فرنسا وألمانيا وبريطانيا قلقة من إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %
أبرز المواد
 شيلا الرويلي ضمن قائمة أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة عالميًا
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلق نموذج المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وفقاً للنموذج الوطني لرؤية 2030
منطقة القصيم
 أكثر من 42 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في تبوك
أبرز المواد
 محافظ “الصناعات العسكرية”: ثلاث ركائز رئيسة تعتمد عليها استراتيجية القطاع
أبرز المواد
 الحقيل : معالجة التشوه البصري في المدن على رأس أولويات منظومة العمل البلدي
أبرز المواد
 بلدية بيشة تغلق مطعمًا وخمس منشآت تجارية
أبرز المواد
 الخارجية: المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النووي وتدعو إيران لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر
أبرز المواد
 الهيئة العامة للنقل تُطلق مراكز لخدمات الأعمال في 15 مدينة حول المملكة
أبرز المواد
 عسير.. بلدية سلطان تصادر أكثر من 600 كيلو لحم فاسد
أبرز المواد
 شاهد.. الفنان أسعد الزهراني يصعد ترند في السعودية بعد تقليده عبد الملك الحوثي
أبرز المواد
 قرب 70 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الابتدائية في تعليم تبوك
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

فرنسا وألمانيا وبريطانيا قلقة من إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %

فرنسا وألمانيا وبريطانيا قلقة من إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %

أبرز المواد
شيلا الرويلي ضمن قائمة أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة عالميًا

شيلا الرويلي ضمن قائمة أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة عالميًا

أبرز المواد
أمير القصيم يطلق نموذج المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وفقاً للنموذج الوطني لرؤية 2030

أمير القصيم يطلق نموذج المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وفقاً للنموذج الوطني لرؤية 2030

منطقة القصيم
أكثر من 42 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في تبوك

أكثر من 42 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في تبوك

أبرز المواد

أكثر من 42 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في تبوك

أكثر من 42 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في تبوك
http://almnatiq.net/?p=972585
المناطق- تبوك:

أوضح فرع وزارة الصحة في تبوك أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات “تطمن” في المنطقة بلغ 42777 مستفيداً منذ بدء العمل فيه وحتى الآن، مشيرًا إلى أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال عيادتين.

يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وقد يرافقها ضيق في التنفس أوسعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

روابط ذات صلة

فرنسا وألمانيا وبريطانيا قلقة من إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %

فرنسا وألمانيا وبريطانيا قلقة من إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %
شيلا الرويلي ضمن قائمة أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة عالميًا

شيلا الرويلي ضمن قائمة أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة عالميًا
محافظ “الصناعات العسكرية”: ثلاث ركائز رئيسة تعتمد عليها استراتيجية القطاع

محافظ “الصناعات العسكرية”: ثلاث ركائز رئيسة تعتمد عليها استراتيجية القطاع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*