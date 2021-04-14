أكثر من 42 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في تبوك

المناطق- تبوك:

أوضح فرع وزارة الصحة في تبوك أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات “تطمن” في المنطقة بلغ 42777 مستفيداً منذ بدء العمل فيه وحتى الآن، مشيرًا إلى أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال عيادتين.



يذكر أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة وقد يرافقها ضيق في التنفس أوسعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.