شيلا الرويلي ضمن قائمة أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة عالميًا

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اختيرت الرئيس التنفيذي لشركة وصاية العالمية للاستثمار “إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية” شيلا الرويلي ضمن قائمة هارت إنيرجي 2021م لأفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة.

ويسلط حفل تكريم هارت إنيرجي الذي يقام في عامه الرابع الضوء على إنجازات النساء اللواتي كان لهنّ تأثير في مجال الطاقة على مستوى العالم.

وقادت شيلا الرويلي خلال عملها في أرامكو السعودية العديد من المشروعات المبتكرة، ومشاركتها في قيادة فريق إنشاء شركة وصاية وهي شركة تُعنى بإدارة الاستثمار العالمي ومسؤولة عن استثمار صناديق التقاعد الخاصة بأرامكو السعودية.

وبرزت شيلا في أنشطة التنوع والشمول في صناعة الطاقة وهي عضو في اللجنة التوجيهية للتنوّع والشمول بأرامكو السعودية حيث تساعد في صياغة سياسات الشركة وتدعم دخول المزيد من النساء في الأدوار القيادية.