أمير القصيم يطلق نموذج المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وفقاً للنموذج الوطني لرؤية 2030

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن رؤية المملكة 2030 وضعت لتحسين ودعم الخدمات الصحية أولوية ضمن برنامجها الوطني، لتترجم اهتمام القيادة الرشيدة -أعزها الله- بصحة المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن إطلاق نموذج المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم وفقاً للنموذج الوطني للرؤية (RHD 2.0) سيسهم في رسم خارطة طريق جيدة في مسار الخدمات الصحية التي تهـدف إلى رفع جودة الرعاية الصحية بالمنطقة، بما يحقق تطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية، بجهود كافة منسوبي الصحة بالمنطقة.

جاء ذلك عقب إطلاق سموه “نموذج المديرية العام للشؤون الصحية بالقصيم وفقاً للنموذج الوطني لرؤية المملكة 2030” بمقر الإمارة اليوم، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع.

وبيّن سموه أن القطاع الصحي بالمنطقة بذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية تمثلت في التصدي لجائحة كورونا وافتتاح العديد من المشروعات الصحية التي سيكون لها أثر كبير على دعم برامج التحوّل الصحية وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات الصحية، بالتكامل والتناغم بين الشؤون الصحية والتجمع الصحي بالمنطقة، منوهاً سموه بدعم معالي وزير الصحة للبرامج والمشروعات الصحية بالمنطقة.

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أيمن الرقيبة، عن مهام وأدوار الشؤون الصحية الجديدة التي تنطلق من رؤية المملكة 2030 نحو تميز مؤسسي وصحي وريادة وطنية تسهم في تحقيق أهداف الرؤية، مضيفاً بأن رسالة المديرية تسعى إلى العمل بإتقان لتأكيد جودة الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة للفرد والمجتمع في المنطقة، لافتاً إلى أن المديرية في مهامها الجديدة ستشرف على جميع المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية في قطاعيها الحكومي والخاص في منطقة القصيم.