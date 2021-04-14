كيف يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا مجاناً؟

تنطلق اليوم الأربعاء 14 أبريل، بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بإقالة 6 مباريات قوية بين الفرق المشاركة في النسخة الحالية.

وتأتي ضربة البداية مع مباراة الوحدة الإماراتي وبرسبوليس الإيراني في إطار الجولة الأولى من مرحلة المجموعات عند تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

كما يلتقي باحتاكور الأوزبكي مع تراكتور ضمن المجموعة الثانية عند تمام السادسة مساءً، ثم جوا والريان في مباراة ثالثة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بينما يلاقي الشارقة الإماراتي نظيره القوة الجوية، وسيواجه النصر السعودي نظيره الوحدات الأردني عند التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع النصر السعودي ضمن فرق المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2021، مع السد القطري والوحدات الأردني وفولاذ الإيراني.

وتبدأ شركة الرياضة السعودية اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، في بث مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا عبر منصة GSA المباشرة وذلك بعد أن حصلت الشركة على الحقوق الحصرية لبث المسابقات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لمدة 4 سنوات في الفترة من عام 2021 حتى 2024 داخل نطاق المملكة.

وسيكون بإمكان كافة المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مشاهدة كافة مباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر الأجهزة الذكية على مستخدمي نظام IOS، للآيفون والآيباد تثبيت الإصدار 11.0 وما بعده، وتعمل منصة GSA على 16 متصفحاً في مختلف الأجهزة الخاصة بـ”جوجل” والعديد من المتصفحات الخاصة بالأنظمة الحديثة للأجهزة الذكية.

وأوضح غانم القحطاني مدير القنوات الرياضية السعودية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “مباريات دوري أبطال آسيا، سيتم بثها عبر تطبيق GSA ولن يتم بثها عبر القنوات الرياضية السعودية الفضائية”.

بينما أشار الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه “الدوري مع وليد” إلى أنه بدايةً من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا، أي خلال آخر 3 أشهر من عام 2021، سيحق للقنوات الرياضية السعودية، نقل المباريات للمشاهدين بشكل مجاني.