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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

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الصحة تُحذّر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وتُعلن تسجيل 929 حالة مؤكدة

الصحة تُحذّر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وتُعلن تسجيل 929 حالة مؤكدة
http://almnatiq.net/?p=972604
المناطق - الرياض

حذّرت وزارة الصحة من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا.
وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (929) حالة مؤكدة وتعافي(806) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8935) منها (986) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (401157) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (385441) حالة ، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (8)حالات , حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6781) حالة “رحمهم الله جميعاً”.
ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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