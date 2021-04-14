مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مخيم الأزهور بمديرية رازح بصعدة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مخيم الأزهور للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة .

ويستهدف المشروع تأهيل البئر الواقع على بعد كيلومتر من مخيم النازحين، وتمديد شبكة مياه من البئر إلى الخزان الرئيسي، وكذلك تمديد شبكة فرعية لتغذية خزانات نقاط التوزيع في التجمعات السكانية وعددها 8 خزانات تعمل على مدى 24 ساعة بكمية يومية تقدر ب 20.000 لتر .

كما تم بناء 60 دورة مياه للطوارئ في المخيم، وتوزيع 100 حقيبة نظافة شخصية للأسر النازحة.

وأكد مدير مديرية رازح مطر مرقي، أهمية مثل هذه المشاريع للتخفيف من معاناة النازحين وحمايتهم من الأمراض والأوبئة، مثمنًا دور المملكة العربية السعودية ، ممثلة بالمركز لما تقدمه من مشاريع تصب في خدمة النازحين وسلامتهم .

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق .