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“هدف” يرعى اتفاقية لدعم نقل الموظفات السعوديات بالقطاع الخاص

“هدف” يرعى اتفاقية لدعم نقل الموظفات السعوديات بالقطاع الخاص
http://almnatiq.net/?p=972606
المناطق - الرياض

رعى صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” وشركة تكامل لخدمات الأعمال، بحضور مدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني والرئيس التنفيذي لشركة “سابتكو” المهندس خالد بن عبدالله الحقيل، لدعم نقل المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص، حيث تأتي اتفاقية الدعم ضمن مبادرات تمكين المرأة السعودية من العمل في القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
ووقع اتفاقية دعم خدمة النقل الموجه لمستفيدات برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في “سابتكو” أحمد الجهني، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل لخدمات الأعمال وهي الشركة المشغلة لبرنامج “وصول” عبير الهاشمي.
وتنص الاتفاقية على تقديم مزود الخدمة “سابتكو” لخدمات نقل متنوعة لمستفيدات برنامج وصول تشمل النقل التشاركي بأسعار اقتصادية وبأسطول من المركبات لخدمة جميع المستفيدين في مدينة الرياض وجدة والدمام عبر خدمة التنقل التشاركي الذكي “رِكاب”.
ويهدف برنامج “وصول” لتمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدة الموظفة في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل وذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي، حيث يعمل البرنامج بدعم مالي من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وبالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات لتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، ويبدأ العمل بالاتفاقية على مراحل، لتكون بداية التغطية الجغرافية من مدينة الرياض وجدة والدمام، حتى تواصل توسعها في مطلع العام القادم، لتشمل عدة مدن في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن الصندوق يسهم بتغطية 80% من تكلفة النقل لكل رحلة من وإلى العمل بحد أقصى 1100 ريال شهرياً للمستفيدة براتب 6000 ريال أو أقل، و 800 ريال بحد أقصى شهرياً للمستفيدة براتب ما بين 6001 إلى 8000 ريال، حيث تصل مدة دعم البرنامج إلى 24 شهراً.
وتعد “رِكاب” خدمة مبتكرة للتنقل داخل المدن بمفهوم تشاركي ذكي ومتطور عبر مركبات مجهزة بأحدث تقنيات الراحة والأمان، حيث تُقدم خدمة “رِكاب” مركبة تحت الطلب عبر تطبيق “رِكاب” للأجهزة الذكية، يتميز بالمرونة والسهولة في الاستخدام، كما أن الخدمة تطوّر من تجارب العملاء وتعزّز من قيمة التنقل الآمن والتواصل بين المجتمع من خلال التنقل التشاركي في الرحلة، في حين تضيف المزيد من الموثوقية من خلال تتبع مسار المركبة وضمان وصول الركاب إلى وجهتهم بأمان.
وتهدف سابتكو من خلال خدمة “رِكاب” الإسهام في إيجاد مجتمع حيوي ونمط حياة متطور، وتسعى إلى تطوير وابتكار حلول تنقل ذكية تثري تجربة الأفراد والمجتمع.

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