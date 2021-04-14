احدث الأخبار

أمير منطقة جازان يدشن موقع مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بالمنطقة
منطقة جازان
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى9847 نقطة
أبرز المواد
 «بلدي الرياض» يوصي بالتنسيق مع «البيئة» لإيجاد موقعين لأسواق الإبل بالعاصمة
منطقة الرياض
 الصحة تُحذّر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وتُعلن تسجيل 929 حالة مؤكدة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مخيم الأزهور بمديرية رازح بصعدة
أبرز المواد
 “هدف” يرعى اتفاقية لدعم نقل الموظفات السعوديات بالقطاع الخاص
أبرز المواد
 الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان ويتسلم التقرير السنوي لمنجزات الجامعة
منطقة جازان
 كيف يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا مجاناً؟
أبرز المواد
 فرنسا وألمانيا وبريطانيا قلقة من إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %
أبرز المواد
 شيلا الرويلي ضمن قائمة أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة عالميًا
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلق نموذج المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وفقاً للنموذج الوطني لرؤية 2030
منطقة القصيم
 أكثر من 42 ألف مستفيد من خدمات عيادات “تطمن” في تبوك
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير منطقة جازان يدشن موقع مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بالمنطقة

أمير منطقة جازان يدشن موقع مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بالمنطقة

منطقة جازان
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى9847 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى9847 نقطة

أبرز المواد
«بلدي الرياض» يوصي بالتنسيق مع «البيئة» لإيجاد موقعين لأسواق الإبل بالعاصمة

«بلدي الرياض» يوصي بالتنسيق مع «البيئة» لإيجاد موقعين لأسواق الإبل بالعاصمة

منطقة الرياض
الصحة تُحذّر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وتُعلن تسجيل 929 حالة مؤكدة

الصحة تُحذّر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وتُعلن تسجيل 929 حالة مؤكدة

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يدشن موقع مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بالمنطقة

أمير منطقة جازان يدشن موقع مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=972620
المناطق - فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، موقع المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره للبنين والبنات بمنطقة جازان التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
واستمع سموه لشرح من فضيلة مدير الشؤون الإسلامية بجازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي عن المسابقة التي تقام عبر الاتصال المرئي وتشارك فيها المنطقة بـ “11” مشاركًا ومشاركة في جميع أفرع المسابقة المتمثلة في “حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً، وحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ عشرين جزءا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، إضافة لفرع حفظ ثلاثة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد والذي خصص لأبناء الشهداء”.

روابط ذات صلة

الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان ويتسلم التقرير السنوي لمنجزات الجامعة

الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان ويتسلم التقرير السنوي لمنجزات الجامعة
30 عملية جراحية يجريها قسم جراحة الأوعية الدموية والجراحات التداخلية بالقسطرة بمركزي جازان خلال شهر مارس من العام 2021

30 عملية جراحية يجريها قسم جراحة الأوعية الدموية والجراحات التداخلية بالقسطرة بمركزي جازان خلال شهر مارس من العام 2021
أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة

أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*