أمير منطقة جازان يدشن موقع مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بالمنطقة

المناطق - فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، موقع المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره للبنين والبنات بمنطقة جازان التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

واستمع سموه لشرح من فضيلة مدير الشؤون الإسلامية بجازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي عن المسابقة التي تقام عبر الاتصال المرئي وتشارك فيها المنطقة بـ “11” مشاركًا ومشاركة في جميع أفرع المسابقة المتمثلة في “حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً، وحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ عشرين جزءا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، إضافة لفرع حفظ ثلاثة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد والذي خصص لأبناء الشهداء”.