أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بناء على مارفعه سمو نائب أمير منطقة جازان ، قراراً إدارياً يقضي بتكليف أ.وليد بن سلطان الصنعاوي مديراً عاماً لمكتب سمو نائب أمير المنطقة.
ومن جانبه عبر مدير عام مكتب سمو نائب أمير المنطقة الاستاذ وليد الصنعاوي ، عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائب أمير المنطقة، على هذه الثقة، سائلاً الله – عز وجل – أن تكون له عونا ودافعاً لخدمة الدين والملك والوطن.
أمير جازان يكلف الصنعاوي مديراً عاما لمكتب سمو نائب أمير المنطقة
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بناء على مارفعه سمو نائب أمير منطقة جازان ، قراراً إدارياً يقضي بتكليف أ.وليد بن سلطان الصنعاوي مديراً عاماً لمكتب سمو نائب أمير المنطقة.
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