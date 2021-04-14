أمير جازان يكلف الصنعاوي مديراً عاما لمكتب سمو نائب أمير المنطقة

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أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بناء على مارفعه سمو نائب أمير منطقة جازان ، قراراً إدارياً يقضي بتكليف أ.وليد بن سلطان الصنعاوي مديراً عاماً لمكتب سمو نائب أمير المنطقة.

ومن جانبه عبر مدير عام مكتب سمو نائب أمير المنطقة الاستاذ وليد الصنعاوي ، عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائب أمير المنطقة، على هذه الثقة، سائلاً الله – عز وجل – أن تكون له عونا ودافعاً لخدمة الدين والملك والوطن.