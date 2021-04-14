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نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير شرطة المنطقة المعين

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير شرطة المنطقة المعين

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أمير جازان يكلف الصنعاوي مديراً عاما لمكتب سمو نائب أمير المنطقة

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نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير شرطة المنطقة المعين

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير شرطة المنطقة المعين
http://almnatiq.net/?p=972637

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، اللواء دكتور عويد العنزي , بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة المنطقة.
واكد سمو نائب أمير المنطقة، على اهمية الدور الامني والمهام المناطة بمختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة والتنسيق المتواصل فيما بينها .
ووجهه سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد وتقديم كل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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