نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير شرطة المنطقة المعين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، اللواء دكتور عويد العنزي , بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة المنطقة.

واكد سمو نائب أمير المنطقة، على اهمية الدور الامني والمهام المناطة بمختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة والتنسيق المتواصل فيما بينها .

ووجهه سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد وتقديم كل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.