استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، اللواء دكتور عويد العنزي , بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة المنطقة.
واكد سمو نائب أمير المنطقة، على اهمية الدور الامني والمهام المناطة بمختلف القطاعات الأمنية بالمنطقة والتنسيق المتواصل فيما بينها .
ووجهه سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد وتقديم كل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.
نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير شرطة المنطقة المعين
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم ، اللواء دكتور عويد العنزي , بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة المنطقة.
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