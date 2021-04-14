احدث الأخبار

ترقية 101 من موظفي وموظفات جامعة الملك خالد إلى المرتبة السادسة
منطقة عسير
 نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير شرطة المنطقة المعين
منطقة جازان
 أمير جازان يكلف الصنعاوي مديراً عاما لمكتب سمو نائب أمير المنطقة
منطقة جازان
 “الغذاء والدواء” تحذر من مياه أمانة حجم “4 جالون”
محليات
 الشؤون الإسلامية تدشن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة في باكستان
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تعلن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين والحاصلين على الثانوية
أبرز المواد
 وكيل مكة يرأس اجتماع لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة جازان يدشن موقع مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بالمنطقة
منطقة جازان
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى9847 نقطة
أبرز المواد
 «بلدي الرياض» يوصي بالتنسيق مع «البيئة» لإيجاد موقعين لأسواق الإبل بالعاصمة
منطقة الرياض
 الصحة تُحذّر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. وتُعلن تسجيل 929 حالة مؤكدة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مخيم الأزهور بمديرية رازح بصعدة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

ترقية 101 من موظفي وموظفات جامعة الملك خالد إلى المرتبة السادسة

ترقية 101 من موظفي وموظفات جامعة الملك خالد إلى المرتبة السادسة

منطقة عسير
نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير شرطة المنطقة المعين

نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير شرطة المنطقة المعين

منطقة جازان
أمير جازان يكلف الصنعاوي مديراً عاما لمكتب سمو نائب أمير المنطقة

أمير جازان يكلف الصنعاوي مديراً عاما لمكتب سمو نائب أمير المنطقة

منطقة جازان
“الغذاء والدواء” تحذر من مياه أمانة حجم “4 جالون”

“الغذاء والدواء” تحذر من مياه أمانة حجم “4 جالون”

محليات

ترقية 101 من موظفي وموظفات جامعة الملك خالد إلى المرتبة السادسة

ترقية 101 من موظفي وموظفات جامعة الملك خالد إلى المرتبة السادسة
http://almnatiq.net/?p=972640
المناطق - عسير

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية أسماء 101 من موظفي وموظفات الجامعة، تمت ترقيتهم إلى المرتبة السادسة في مختلف وحدات ومقرات الجامعة.

وهنّأ عميد عمادة الموارد البشرية بالجامعة الدكتور علي بن جابر العلياني الموظفين والموظفات الذين تمت ترقيتهم، حاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود، لتحقيق الأهداف المرجوة.

ويمكن الاطلاع على أسماء الموظفين والموظفات الذين تمت ترقيتهم إلى المرتبة السادسة من خلال الرابط: https://hr.kku.edu.sa/sites/hr.kku.edu.sa/files/general_files/files/ALMTRGEEN6.pdf

روابط ذات صلة

بلدية بيشة تغلق مطعمًا وخمس منشآت تجارية

بلدية بيشة تغلق مطعمًا وخمس منشآت تجارية
عسير.. بلدية سلطان تصادر أكثر من 600 كيلو لحم فاسد

عسير.. بلدية سلطان تصادر أكثر من 600 كيلو لحم فاسد
أمانة عسير تحقق المركز الأول في بلاغات كورونا على مستوى المملكة

أمانة عسير تحقق المركز الأول في بلاغات كورونا على مستوى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*