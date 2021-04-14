ترقية 101 من موظفي وموظفات جامعة الملك خالد إلى المرتبة السادسة

المناطق - عسير

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية أسماء 101 من موظفي وموظفات الجامعة، تمت ترقيتهم إلى المرتبة السادسة في مختلف وحدات ومقرات الجامعة.

وهنّأ عميد عمادة الموارد البشرية بالجامعة الدكتور علي بن جابر العلياني الموظفين والموظفات الذين تمت ترقيتهم، حاثًّا الجميع على مضاعفة الجهود، لتحقيق الأهداف المرجوة.

ويمكن الاطلاع على أسماء الموظفين والموظفات الذين تمت ترقيتهم إلى المرتبة السادسة من خلال الرابط: https://hr.kku.edu.sa/sites/hr.kku.edu.sa/files/general_files/files/ALMTRGEEN6.pdf