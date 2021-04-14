الأمير فيصل بن مشعل يُثمن تميز خريجي كليتي الطب بجامعة القصيم على مستوى المملكة

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ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, تميز خريجي كليتي الطب بجامعة القصيم على مستوى الجامعات والكليات بالمملكة ، وحصولهم على معدلات مرتفعة في نسبة التقييم والاجتياز في اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الطب البشري ، التي تستعرض الاداء التراكمي على مدى ثلاث سنوات بدءًا من 1 يناير 2018م ، حتى 28 فبراير 2021م ، وظهرت الجامعة في طليعة الجامعات السعودية في هذه الإحصائية.

وهنأ سموه, معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود على هذا الإنجاز للجامعة الذي يضاف إلى إنجازاتها على الصعيد المحلي ، مشيداً بما تحقق لها على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد سموه على أن هذا سينعكس على منظومة العمل بالجامعة لمواصلة مسيرتها التعليمية والعلمية المميزة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.

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