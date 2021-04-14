أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج الإسكان التنموي

وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، المستهدفات التي حققها برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة بالإيجابية ، بعد أن بلغ عدد الوحدات السكنية التي وفرها 756 وحدة سكنية في جميع مدن ومحافظات المنطقة .

ونوه سموه ببرنامج الإسكان التنموي ، الذي كان له أثراً كبيراً في رفع نسبة تملّك المواطنين وفقاً للفئات المستهدفة بالبرنامج ، مبيناً سموه بأن برنامج الإسكان التنموي شهد إبرام اتفاقيات شراكة لتوفير المسكن الملائم للأسرة ، الذي يأتي انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – .

جاء ذلك ، بعد أن رأس سمو الأمير فيصل بن مشعل بمكتبه بالإمارة اليوم ، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، ومدير عام شؤون الإسكان بالقصيم المهندس أحمد المرشد .

واطلع سمو أمير القصيم خلال الاجتماع على الجهود التي خلصت إليها اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي ، وما تحقق من مستهدفات للبرنامج ، بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات بالمنطقة ، وعلى الجهود المبذولة لدعم برنامج الإسكان التنموي من خلال تملك المواطنين عبر التمويل الحكومي وعدد المتطوعين المختصين بالقطاع الإسكاني والمتطوعين في المنظمات غير الربحية التي بلغ عددها 509 متطوعين .

كما استمع سموه لشرحٍ موجز من قبل المهندس المرشد عن منصة جود للإسكان وإجمالي المساهمات غير الحكومية والجمعيات الشريكة وعدد حالات توفير المسكن وإجمالي المستفيدين في منطقة القصيم .