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وكيل منطقة مكة يدشن حملة تراحم (نتراحم معهم)

وكيل منطقة مكة يدشن حملة تراحم (نتراحم معهم)

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وكيل منطقة مكة يدشن حملة تراحم (نتراحم معهم)

وكيل منطقة مكة يدشن حملة تراحم (نتراحم معهم)
http://almnatiq.net/?p=972656

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل،
دشن وكيل الإمارة معالي الدكتور مشبب القحطاني حملة تراحم (نتراحم معهم)
بالمنطقة والهادفة لرعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم ودعمهم مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيلهم.
وتعمل اللجنة التي قدمت في آخر حملة لها أكثر من 53 مليون ريال على توفير الاحتياجات الأساسية لأسر السجناء ، ومن أهمها دفع رسوم إيجار المنازل ، وتوفير السلة الغذائية والملابس والأدوات المدرسية لأبناء الأسر الدارسين ، ومكافأة الطلاب والطالبات المتفوقين منهم وتحفيزهم وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على وظيفة مناسبة ، وتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لمن يحتاج إليه من أفراد الأسر.

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