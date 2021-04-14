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السفير المعلمي يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة

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السفير المعلمي يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة

السفير المعلمي يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=972673

التقى معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏عبدالله بن يحيى المعلمي -افتراضيا- ‏بالمندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم ‏المتحدة السفير تشو هيون.‏
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز القضايا على الصعيد الدولي، وتبادل الآراء حيال ‏عدد من القضايا المختلفة. ‏
حضر الاجتماع رئيس قسم مجلس الأمن بالوفد عبدالله مشخص، ومدير مكتب ‏معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.‏

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