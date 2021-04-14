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مدير تعليم الشرقية يتابع سير الاختبارات في مدارس المنطقة

مدير تعليم الشرقية يتابع سير الاختبارات في مدارس المنطقة

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مدير تعليم الشرقية يتابع سير الاختبارات في مدارس المنطقة

مدير تعليم الشرقية يتابع سير الاختبارات في مدارس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=972679
المناطق - فتحيه عبدالله



تفقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د .سامي بن غازي العتيبي سير الاختبارات في عدد من المدارس تشمل كافة المراحل التعليمية في إطار البرنامج الإشرافي لقيادات التعليم لمتابعة الاختبارات التي تشمل نحو نصف مليون طالبة وطالبة .
وأطلع العتيبي ، على نتائج مؤشرات أداء اليوم الأول والثاني لجميع مدارس المنطقة الشرقية لما يزيد عن 1819 مدرسة والتابعة لنحو 11 مكتب تعليم  
وشملت الزيارات المكثفة  للمدارس مشاركة كافة قيادات التعليم ومدراء مكاتب التعليم ضمن خطط الإشراف بالإضافة للمشرفين والمشرفات لضمان تيسير الأعمال وضبط أداء الاختبارات .
من جانبه قال مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي أن نتائج سير الاختبارات ومعدلات انتظام الطلاب والطالبات مطمئنة جداً  وفي اتجاهها الصحيح ،لافتاً إلى كل مدرسة في المنطقة لديها خطط بديلة جاهزة للتطبيق في مقرات للاختبارات داخل المدارس  مجهزة بالكامل .
وتابع  العتيبي أن الجهود المبذولة من قادة المدارس  ساهمت بشكل كبير في تجاوز  التحديات التي قد تواجه  بعض الطلاب في الجوانب الفنية أو التقنية ،مشيراً إلى توفر الدعم والمساندة لكل الحالات طوال فترة الاختبارات في كل مدرسة وبجميع المكاتب  وفقاً للخطط المسبقة .
وفي السياق ذاته حظيت كل المدارس في مدن ومحافظات وقرى المنطقة بجولات إشرافية على مدى اليومين الماضيين حسب المخطط الإشرافي سواءً بالزيارات الميدانية أو الالكترونية عبر منصة مدرستي  حيث جاءت نتائج الزيارات مرتفعة جداً  حين تمكن الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات .

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