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بلدية النعيرية تنفذ 200 زيارة للمنشآت الغذائية وتغلق 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

بلدية النعيرية تنفذ 200 زيارة للمنشآت الغذائية وتغلق 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

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بلدية النعيرية تنفذ 200 زيارة للمنشآت الغذائية وتغلق 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

بلدية النعيرية تنفذ 200 زيارة للمنشآت الغذائية وتغلق 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=972682
المناطق - فتحيه عبدالله

تواصل بلدية محافظة النعيرية تكثيف أعمالها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وفق خطة رقابية تم إعدادها وتدابير احترازية مستمرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن البلدية قامت بتنفيذ خطة رقابية شاملة على مستوى المحافظة قامت من خلالها إدارة الخدمات وقسم صحة البيئة بتقسيم المراقبين الصحيين وفرق أبطال التطوع على كافة المنشآت التجارية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للمواطنين وتكثيف الجولات الرقابية عليها، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة مرتاديها والعاملين بها، والتأكيد على التقيد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجميع العاملين من لَبْس الكمامات والقفازات والتأكد من تفعيل تطبيق توكلنا وأجهزة قياس درجة الحرارة .

وأشار رئيس البلدية أنه تم إغلاق ثلاث منشآت ومخالفة وإنذار 70 منشأة وذلك نتيجة زيارة 200 منشأة خلال هذا الأسبوع بعد رصد عدد من المخالفات وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وتفعيل تطبيق “توكلنا”.

وأكد المهندس نايف الرجباني على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من قبل المنشآت التجارية والالتزام بارتداء الكمامات وتوفير المعقمات، وتحقيق التباعد الجسدي بين المتسوقين لما فيه صحة وسلامة الجميع، ودعا كافة مرتادي الأسواق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940.

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