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مستشفى الملك خالد بالخرج ينهي معاناة مريض يشكي من انحباس البول

مستشفى الملك خالد بالخرج ينهي معاناة مريض يشكي من انحباس البول
http://almnatiq.net/?p=972693
المناطق_ الرياض

تمكن فريق طبي من قسم المسالك البولية في مستشفى الملك خالد بالخرج بقيادة الدكتور سعد الرشيدي من إنهاء معاناة مريض كان يعاني من انحباس تام للبول نتيجة إصابة الاحليل البولي بعد تعرضه لحادث مروري نتج عنه تمزق الاحليل وانسداد مجرى التبول.

و في التفصيل حضر المريض لقسم الطوارئ والإسعاف قبل خمسة أشهر، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ووضع قسطرة بولية عن طريق فتحة صغيرة في أسفل البطن ليتمكن المريض من اخراج البول بشكل مؤقت.

وبفصل من الله تكللت العملية بالنجاح بعد إجراء عملية الترميم لمجرى البول وإزالة القسطرة البطنية .

وأوضح الرشيدي أن العملية تعتبر من العمليات المعقدة والكبيرة في تخصص المسالك، ومن خلال التطوير المستمر الذي يشهده قسم جراحة المسالك البولية أصبح بالإمكان إجراؤها بالمستشفى وبكفاءة عالية.

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