مستشفى الملك خالد بالخرج ينهي معاناة مريض يشكي من انحباس البول

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تمكن فريق طبي من قسم المسالك البولية في مستشفى الملك خالد بالخرج بقيادة الدكتور سعد الرشيدي من إنهاء معاناة مريض كان يعاني من انحباس تام للبول نتيجة إصابة الاحليل البولي بعد تعرضه لحادث مروري نتج عنه تمزق الاحليل وانسداد مجرى التبول.

و في التفصيل حضر المريض لقسم الطوارئ والإسعاف قبل خمسة أشهر، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ووضع قسطرة بولية عن طريق فتحة صغيرة في أسفل البطن ليتمكن المريض من اخراج البول بشكل مؤقت.

وبفصل من الله تكللت العملية بالنجاح بعد إجراء عملية الترميم لمجرى البول وإزالة القسطرة البطنية .

وأوضح الرشيدي أن العملية تعتبر من العمليات المعقدة والكبيرة في تخصص المسالك، ومن خلال التطوير المستمر الذي يشهده قسم جراحة المسالك البولية أصبح بالإمكان إجراؤها بالمستشفى وبكفاءة عالية.