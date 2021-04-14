فريق مبادر التطوعي يوزع 200 وجبة إفطار صائم يومياً على المسافرين العابرين وادي الدواسر

المناطق_مبارك الدوسري

ينفذ فريق مبادر التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر، بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالنويعمة, مشروع إفطار المسافرين والعابرين القادمين للمحافظة من الجهة الشرقية أو المغادرين منها , حيث يتم توزيع أكثر من وجبة200 يومياً.

وأوضح رئيس اللجنة جمعان ال حسين, أن تلك المبادرة، التي ينفذها فريق مبادر من بداية شهر رمضان المبارك من كل عام، تأتي انطلاقًا من مسؤوليات اللجنة الاجتماعية والدور التطوعي للفريق، الذي يعمل على تعزيز انتماء ومشاركة أفراده في مجتمعهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوفير الفرص لتأدية الخدمات بأنفسهم.

وأفاد آل حسين أن هذه المبادرة هي امتداد للأعمال الخيرية التطوعية التي تقوم بها اللجنة، إدراكاً من اللجنة لأهمية المشاركة في خدمة المجتمع، متوقعاً أن يصل عدد الوجبات الموزعة خلال هذا الشهر إلى أكثر من 6000 وجبة ، مؤكداً أن من شأن تلك المبادرة الإسهام في الحد من السرعة والتهور لقائدي المركبات .