احدث الأخبار

فريق مبادر التطوعي يوزع 200 وجبة إفطار صائم يومياً على المسافرين العابرين وادي الدواسر
أبرز المواد
 متطوعون يتنافسون على توزيع وجبات إفطار الصائمين بعرعر
أبرز المواد
 استحداث ثلاث نقاط لبيع تذاكر عربات تنقل المسجد الحرام
أبرز المواد
 مستشفى الملك خالد بالخرج ينهي معاناة مريض يشكي من انحباس البول
أبرز المواد
 «الشؤون الإسلامية»: تخصيص خطبة الجمعة للتحذير من دفع الزكاة لجهات مجهولة
أبرز المواد
 «الجمارك» تعلن توفر وظائف شاغرة.. موعد وطريقة التقديم
أبرز المواد
 بلدية النعيرية تنفذ 200 زيارة للمنشآت الغذائية وتغلق 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 مدير تعليم الشرقية يتابع سير الاختبارات في مدارس المنطقة
المنطقة الشرقية
 تزامناً مع معرض التمور الإلكتروني.. غرفة القصيم تنفذ ورش عمل وندوات لقطاع التمور
منطقة القصيم
 السفير المعلمي يلتقي بالمندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة
محليات
 جوازات الجوف تواصل جولاتها الميدانية للتأكد من التزام المنشآت بالتوطين
منطقة الجوف
 رئاسة شؤون الحرمين تطيّب الكعبة المشرفة والمسجد الحرام 10 مرات يومياً بأجود أنواع البخور
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

فريق مبادر التطوعي يوزع 200 وجبة إفطار صائم يومياً على المسافرين العابرين وادي الدواسر

فريق مبادر التطوعي يوزع 200 وجبة إفطار صائم يومياً على المسافرين العابرين وادي الدواسر

أبرز المواد
متطوعون يتنافسون على توزيع وجبات إفطار الصائمين بعرعر

متطوعون يتنافسون على توزيع وجبات إفطار الصائمين بعرعر

أبرز المواد
استحداث ثلاث نقاط لبيع تذاكر عربات تنقل المسجد الحرام

استحداث ثلاث نقاط لبيع تذاكر عربات تنقل المسجد الحرام

أبرز المواد
مستشفى الملك خالد بالخرج ينهي معاناة مريض يشكي من انحباس البول

مستشفى الملك خالد بالخرج ينهي معاناة مريض يشكي من انحباس البول

أبرز المواد

فريق مبادر التطوعي يوزع 200 وجبة إفطار صائم يومياً على المسافرين العابرين وادي الدواسر

فريق مبادر التطوعي يوزع 200 وجبة إفطار صائم يومياً على المسافرين العابرين وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=972702
المناطق_مبارك الدوسري

ينفذ فريق مبادر التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر، بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالنويعمة, مشروع إفطار المسافرين والعابرين القادمين للمحافظة من الجهة الشرقية أو المغادرين منها , حيث يتم توزيع أكثر من وجبة200 يومياً. 

وأوضح رئيس اللجنة جمعان ال حسين, أن تلك المبادرة، التي ينفذها فريق مبادر من بداية شهر رمضان المبارك من كل عام، تأتي انطلاقًا من مسؤوليات اللجنة الاجتماعية والدور التطوعي للفريق، الذي يعمل على تعزيز انتماء ومشاركة أفراده في مجتمعهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوفير الفرص لتأدية الخدمات بأنفسهم.  

وأفاد آل حسين أن هذه المبادرة هي امتداد للأعمال الخيرية التطوعية التي تقوم بها اللجنة، إدراكاً من اللجنة لأهمية المشاركة في خدمة المجتمع، متوقعاً أن يصل عدد الوجبات الموزعة خلال هذا الشهر إلى أكثر من 6000 وجبة ، مؤكداً أن من شأن تلك المبادرة الإسهام  في الحد من السرعة والتهور لقائدي المركبات . 

روابط ذات صلة

متطوعون يتنافسون على توزيع وجبات إفطار الصائمين بعرعر

متطوعون يتنافسون على توزيع وجبات إفطار الصائمين بعرعر
استحداث ثلاث نقاط لبيع تذاكر عربات تنقل المسجد الحرام

استحداث ثلاث نقاط لبيع تذاكر عربات تنقل المسجد الحرام
مستشفى الملك خالد بالخرج ينهي معاناة مريض يشكي من انحباس البول

مستشفى الملك خالد بالخرج ينهي معاناة مريض يشكي من انحباس البول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*