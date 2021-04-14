هل السوبيا تحتوي على الكحول؟.. «الغذاء والدواء» ترد

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن النسبة الضئيلة من الإيثانول الكحول، الموجودة في السوبيا والعصائر والمشروبات تنتج عن تفاعلات كيميائية طبيعية، ولا تتم إضافتها إلى المشروبات.

جاء ذلك دحضًا لشائعة تقول: السوبيا تُضاف لها ألوان صناعية، وقد تحتوي على الكحول، ومليئة بالفطريات والبكتريا، نتيجة تحضيرها وشرائها من الباعة المتجولين.

وفي بيان لها، قالت “الغذاء والدواء”: نود التأكيد أن النسبة الضئيلة من الإيثانول (الكحول) الموجودة في السوبيا والعصائر والمشروبات ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية تحدث أثناء عملية التصنيع (تخمر ذاتي)، ولا تتم إضافتها إلى المشروبات؛ حيث يحدث مثل هذا التفاعل بشكل طبيعي، بين المواد الطبيعية والسكر.

وأكدت “الغذاء والدواء” أنه توجد لائحة تحدد الحدود القصوى لمتبقيات الكحول في الأغذية، كما أن ظروف إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات التي تسوق من قبل الباعة الجائلين مثل السوبيا، قد تفتقد إلى الشروط الصحية للازمة للإنتاج الغذائي السليم.