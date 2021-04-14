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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية تركيا

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية تركيا

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية تركيا

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية تركيا
http://almnatiq.net/?p=972729
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بشهر رمضان المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء.

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