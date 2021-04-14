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أمير منطقة نجران يطمئن على صحة اليامي ويقدم تعازيه للكربي وآل مرضمة

أمير منطقة نجران يطمئن على صحة اليامي ويقدم تعازيه للكربي وآل مرضمة

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أمير منطقة نجران يطمئن على صحة اليامي ويقدم تعازيه للكربي وآل مرضمة

أمير منطقة نجران يطمئن على صحة اليامي ويقدم تعازيه للكربي وآل مرضمة
http://almnatiq.net/?p=972735
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اطمأن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران هاتفيًا بمدير مكتب صحيفة الرياض بالمنطقة علي عون اليامي للاطمئنان على صحته، إثر إجرائه لعملية قلب مفتوح مؤخراً ، سائلاً الله تعالى له الشفاء العاجل.
كما قدم سموه تعازيه لحشان الكربي في وفاة سالم بن صالح بن حريق الكربي نائب آل لعسم الكرب، وقدم تعازيه لعضو مجلس منطقة نجران سابقا حسين بن أحمد آل مرضمة في وفاة زوجته، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.
وعبّر حشان الكربي وحسين آل مرضمة عن الشكر لسمو أمير منطقة نجران على تعازيه ومواساته سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه من كل شر ومكروه.

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