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شؤون الحرمين تغسل صحن المطاف في خمس دقائق

شؤون الحرمين تغسل صحن المطاف في خمس دقائق
http://almnatiq.net/?p=972743
المناطق_واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام في ثاني أيام الشهر الفضيل بعد صلاة المغرب مباشرة, بإنهاء غسل المطاف في وقت قياسي.
وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني أن الإدارة حققت رقما قياسيا في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية مدتها (٥) دقائق، حيث كان العمل متواصلاً وبدقة عاليه, مشيراً إلى ترحيل 291 طنا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان, فيما تجاوز عدد العمال ٤٠٠٠ عامل وعاملة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.

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