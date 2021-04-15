كلية التربية في وادي الدواسر تحتفي بأعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم

المناطق_مبارك الدوسري

اقامت كلية التربية في محافظة وادي الدواسر ، مؤخراً حفلاً تكريمياً لعددٍ من أعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم ، بحضور عميد الكلية الدكتور ماجد بن علي الشريدة ، ووكيل الكلية الدكتور على بن سعد المطوع ورؤساء الأقسام بالكلية وأعضاء هيئة التدريس .

وألقى خلال الاحتفاء عميد الكلية كلمة بين فيها إن تكريم هؤلاء من أعضاء هيئة التدريس ماهو إلا تأكيد على قيمة العطاء الذي قدموه وما بذلوه من اخلاص وتفان في سبيل خدمة العلم ورسالة الكلية ، واشاد بجهودهم وأدائهم الواجب بكل اقتدار وأمانة.

وعبر المحتفى بهم في مداخلات خلال التكريم عن شكرهم للكلية على تلك الالتفاتة الطيبة والتي سيكون لها أبلغ الأثر في نفوسهم ، معربين عن شكرهم لمنسوبي الكلية على الفترة التي قضوها معهم في خدمة الكلية وطلابها والتي كانت مليئة بالعطاء والانجازات.