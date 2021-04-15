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عدد من قاصدي المسجد النبوي يُثنون على الإجراءات الاحترازية المعمول بها

عدد من قاصدي المسجد النبوي يُثنون على الإجراءات الاحترازية المعمول بها

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عدد من قاصدي المسجد النبوي يُثنون على الإجراءات الاحترازية المعمول بها

عدد من قاصدي المسجد النبوي يُثنون على الإجراءات الاحترازية المعمول بها
http://almnatiq.net/?p=972758
المناطق_واس

أثنى عدد من قاصدي المسجد النبوي بالجهود التي تُقدمها حكومة المملكة لقاصديه، والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعمول بها حرصاً على سلامة الجميع في ظل جائحة كورونا.
وأكد الزائر محمد مدني أن المملكة وفرت الخدمات والتسهيلات كافة في ظل جائحة كورونا لقاصدي المسجد النبوي لأداء عباداتهم بكل راحة واطمئنان وأمان، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار.
من جهته عبر الزائر وليد عبدالجواد من مصر عن شكره على حسن التعامل الراقي والأخلاقي والإنساني من رجال الأمن ومن العاملين بالمسجد النبوي لتوفير الخدمات التي يحتاجها قاصديه كافة، مشيراً إلى حرص المسؤولين كافة على تقديم أفضل الخدمات لزواره.
وأشاد الزائر خالد عبدالعزيز زيد بما قامت به المملكة من إجراءات احترازية وتعليمات , مضيفاً أن ما شاهده خلال ذهابه لأداء الفريضة من تنظيم وتشديد في تطبيق الاحترازات يدل على الاهتمام بقاصدي المسجد النبوي.
ولفت الزائر عدنان أحمد بكير من ليبيا النظر إلى أن المملكة تقوم بجهود جبارة بتوفير جميع الخدمات والتسهيلات وتقديم فائق العناية وجليل الرعاية لضيوف المسجد النبوي ، بما يدل ويوثق اهتمام المملكة وقيادتها الرشيدة – أيدها الله -، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة.

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