احدث الأخبار

«الصحة» توضح شروط ومدة التعافي من فيروس كورونا
أبرز المواد
 عدد من قاصدي المسجد النبوي يُثنون على الإجراءات الاحترازية المعمول بها
أبرز المواد
 كلية التربية في وادي الدواسر تحتفي بأعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم
أبرز المواد
 «التحالف» : تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تدشن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام 1442هـ بالهند
أبرز المواد
 متسابقو المنطقة الشرقية ينهون مشاركتهم في التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تغسل صحن المطاف في خمس دقائق
أبرز المواد
 جدة .. تحكي قصة عاداتها وتقاليدها في شهر رمضان
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يطمئن على صحة اليامي ويقدم تعازيه للكربي وآل مرضمة
أبرز المواد
 ” مسجد الجمعة”.. موضع أول صلاة جمعة بعد الهجرة النبوية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية تركيا
أبرز المواد
 “شرطة الرياض” تطيح بمقيم ترصد لعملاء المصارف وسرق ما بحوزتهم
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

«الصحة» توضح شروط ومدة التعافي من فيروس كورونا

«الصحة» توضح شروط ومدة التعافي من فيروس كورونا

أبرز المواد
عدد من قاصدي المسجد النبوي يُثنون على الإجراءات الاحترازية المعمول بها

عدد من قاصدي المسجد النبوي يُثنون على الإجراءات الاحترازية المعمول بها

أبرز المواد
كلية التربية في وادي الدواسر تحتفي بأعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم

كلية التربية في وادي الدواسر تحتفي بأعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم

أبرز المواد
«التحالف» : تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان

«التحالف» : تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان

أبرز المواد

«الصحة» توضح شروط ومدة التعافي من فيروس كورونا

«الصحة» توضح شروط ومدة التعافي من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=972761
المناطق_ الرياض

أوضحت وزارة الصحة مدة وحالات التعافي في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وكانت النتيجة إيجابية، سواء ظهرت أعراض للمرض أم لم تظهر الأعراض، وهل يتطلب ذلك عمل فحص فيروس كورونا ؟.

جاء ذلك في رد من وزارة الصحة على سؤال مغرد قال فيه: “في حالة إتمام ١٥ يوماً بعد أن تبين أن حالة الفحص إيجابية.. ما العمل؟ هل يتم عمل فحص عن كورونا ثانية أم عن الأجسام المضادة؟”.

وردت وزارة الصحة عبر حساب الرسمي في “الصحة 937” بقولها: “بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية”.

وتابعت وزارة الصحة “أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري”.

روابط ذات صلة

عدد من قاصدي المسجد النبوي يُثنون على الإجراءات الاحترازية المعمول بها

عدد من قاصدي المسجد النبوي يُثنون على الإجراءات الاحترازية المعمول بها
كلية التربية في وادي الدواسر تحتفي بأعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم

كلية التربية في وادي الدواسر تحتفي بأعضاء هيئة التدريس المنتهية عقودهم
«التحالف» : تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان

«التحالف» : تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*