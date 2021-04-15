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فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة ينفّذ جولات رقابيةً لمكافحة التستر التجاري

فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة ينفّذ جولات رقابيةً لمكافحة التستر التجاري
http://almnatiq.net/?p=972764
المناطق_واس

نفذت الفرق الرقابية الميدانية بفرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة اليوم جولات تفتيشية مكثفة على الأسواق و المراكز و المنشآت التجارية المختلفة، للوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، وتقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
وتأتي هذه الجولات لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة لمكافحة فيروس كورونا.
ودعا فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

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