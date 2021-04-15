دوري أبطال أوروبا.. ريال وسيتي يكملان عقد نصف النهائي

أكمل ريال مدريد الاسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي اليوم، عقد الفرق المتأهلة الى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعدما تعادل الأول مع مضيفه ليفربول الإنجليزي، وحقق مانشستر فوزًا على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-1 في إياب ربع النهائي.

وكان ريال مدريد فاز 3-1 ذهاباً في مدريد الثلاثاء الماضي، ليلعب في نصف النهائي مع تشلسي الإنجليزي الذي تخطى بورتو البرتغالي بفوزه عليه 2-0 ذهاباً وخسارته 0-1 إياباً.

بينما فاز مانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها الثلاثاء الماضي على ملعب الاتحاد في مانشستر، ليلعب مع باريس سان جرمان الفرنسي الذي تغلب على بايرن ميونيخ الألماني ذهابًا 3-2، وخسر منه إيابًا 0-1.