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استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

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استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=972807
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وقد تصحب بزخات من البرد على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الشرقية منها, وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة, على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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