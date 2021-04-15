استئناف محادثات فيينا على وقع هجوم نطنز ورفع تخصيب اليورانيوم

المناطق - وكالات

تستأنف في العاصمة النمساوية فيينا، الخميس، محادثات الملف النووي الإيراني، التي توقفت الأسبوع الماضي في أجواء إيجابية، لكن الهجوم الذي تعرضت له منشأة نطنز، وقرار طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، تسبب بإرباك قبل المحادثات الجديدة.

ويتعلق السؤال المطروح في الكواليس، بطريقة التعامل مع قرار طهران، بينما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن طموحات بلاده النووية محض “سلمية”.

ويهدف العبور الوشيك لهذه العتبة غير المسبوقة، المتمثلة بـ60 في المئة، إلى “رد” على ما وصفته طهران بـ”الإرهاب النووي”، بعد انفجار الأحد بمحطة التخصيب في نطنز، والتي تتهم فيها إيران إسرائيل.

“تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%”

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس، إن “إيران تضغط على الجميع باقترابها من تخصيب اليورانيوم، بنسبة 90 في المئة، الضرورية للاستخدام العسكري”.

وأضاف أنه بعد بداية جيدة “الأمور تعقدت”، قبل اجتماع جديد للدول الأطراف في الاتفاق النووي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران)، من المقرر أن يبدأ عند الساعة 10:30 بتوقيت غرينيتش.

وحذرت برلين وباريس ولندن من التصعيد “من قبل أي بلد”، ورأت أن إعلان إيران إطلاق التخصيب بنسبة 60 في المئة هو “تطور خطر (..) يتعارض مع الروح البناءة” للمناقشات. لكن موسكو تفضل اعتبار ذلك إشارة إلى ضرورة التحرك بسرعة.

وكتب سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف في تغريدة على تويتر”، هذا يثبت أن إعادة إنشاء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الموقع في 2015) هي الحل الوحيد القابل للتطبيق، لإعادة البرنامج النووي الإيراني” إلى مساره الصحيح.

رفع العقوبات

وكررت إيران، الأربعاء، أنه لوقف هذه “الدوامة الخطيرة”، يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق عام 2018.

وسمحت “خطة العمل المشتركة الشاملة” بتخفيف الإجراءات العقابية ضد إيران، مقابل خفض كبير في نشاطاتها النووية، بإشراف الأمم المتحدة، لضمان امتناعها عن السعي لامتلاك قنبلة ذرية.

وهذه المسألة واحدة من القضايا التي يعمل الخبراء عليها في فيينا، برعاية الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة غير مباشرة من وفد أميركي موجود في فندق آخر.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي قبل يوم من استئناف المحادثات: “نركز على المسار الدبلوماسي للمضي قدماً”. وأضافت: “نعلم أنها ستكون عملية طويلة، لكننا نرى (هذه المناقشات) إشارة إيجابية”.

وأكدت ساكي في لقاء مع صحافيين، تحدثت فيه عن دور الولايات المتحدة في عملية فيينا: “نعتقد أنه يمكننا دفع الأمور إلى الأمام بطريقة بناءة، وإن كانت مفاوضات غير مباشرة”.