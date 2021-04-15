احدث الأخبار

استئناف محادثات فيينا على وقع هجوم نطنز ورفع تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
 “المسند” يكشف عن سر ظهور “الكف العملاق” على خرائط جوجل
أبرز المواد
 الحصيني يكشف توقعاته لطقس المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة!
أبرز المواد
 عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في الهند يتجاوز 200 ألف للمرة الأولى
أبرز المواد
 ارتفاع التضخم بالمملكة بنسبة 4.9% في مارس 2021 على أساس سنوي
أبرز المواد
 النفط مستقر قرب أعلى مستوى في شهر مع رفع وكالة الطاقة وأوبك للتوقعات
أبرز المواد
 تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا لأجل “غير مسمى”
أبرز المواد
 الكشف عن موعد تطبيق قرار رفع أجور الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص
أبرز المواد
 غرفة الرياض تستعرض فرص التوسع الخارجي للشركات الناشئة
منطقة الرياض
 سيناتور جمهوري يسعى لعرقلة تخفيف العقوبات على إيران
أبرز المواد
 بناء أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم بأستراليا
أبرز المواد
 استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

استئناف محادثات فيينا على وقع هجوم نطنز ورفع تخصيب اليورانيوم

استئناف محادثات فيينا على وقع هجوم نطنز ورفع تخصيب اليورانيوم

أبرز المواد
“المسند” يكشف عن سر ظهور “الكف العملاق” على خرائط جوجل

“المسند” يكشف عن سر ظهور “الكف العملاق” على خرائط جوجل

أبرز المواد
الحصيني يكشف توقعاته لطقس المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة!

الحصيني يكشف توقعاته لطقس المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة!

أبرز المواد
عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في الهند يتجاوز 200 ألف للمرة الأولى

عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في الهند يتجاوز 200 ألف للمرة الأولى

أبرز المواد

استئناف محادثات فيينا على وقع هجوم نطنز ورفع تخصيب اليورانيوم

استئناف محادثات فيينا على وقع هجوم نطنز ورفع تخصيب اليورانيوم
http://almnatiq.net/?p=972841
المناطق - وكالات

تستأنف في العاصمة النمساوية فيينا، الخميس، محادثات الملف النووي الإيراني، التي توقفت الأسبوع الماضي في أجواء إيجابية، لكن الهجوم الذي تعرضت له منشأة نطنز، وقرار طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، تسبب بإرباك قبل المحادثات الجديدة.

ويتعلق السؤال المطروح في الكواليس، بطريقة التعامل مع قرار طهران، بينما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن طموحات بلاده النووية محض “سلمية”.

ويهدف العبور الوشيك لهذه العتبة غير المسبوقة، المتمثلة بـ60 في المئة، إلى “رد” على ما وصفته طهران بـ”الإرهاب النووي”، بعد انفجار الأحد بمحطة التخصيب في نطنز، والتي تتهم فيها إيران إسرائيل.

“تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%”

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس، إن “إيران تضغط على الجميع باقترابها من تخصيب اليورانيوم، بنسبة 90 في المئة، الضرورية للاستخدام العسكري”.

وأضاف أنه بعد بداية جيدة “الأمور تعقدت”، قبل اجتماع جديد للدول الأطراف في الاتفاق النووي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران)، من المقرر أن يبدأ عند الساعة 10:30 بتوقيت غرينيتش.

وحذرت برلين وباريس ولندن من التصعيد “من قبل أي بلد”، ورأت أن إعلان إيران إطلاق التخصيب بنسبة 60 في المئة هو “تطور خطر (..) يتعارض مع الروح البناءة” للمناقشات. لكن موسكو تفضل اعتبار ذلك إشارة إلى ضرورة التحرك بسرعة.

وكتب سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف في تغريدة على تويتر”، هذا يثبت أن إعادة إنشاء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الموقع في 2015) هي الحل الوحيد القابل للتطبيق، لإعادة البرنامج النووي الإيراني” إلى مساره الصحيح.

رفع العقوبات

وكررت إيران، الأربعاء، أنه لوقف هذه “الدوامة الخطيرة”، يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق عام 2018.

وسمحت “خطة العمل المشتركة الشاملة” بتخفيف الإجراءات العقابية ضد إيران، مقابل خفض كبير في نشاطاتها النووية، بإشراف الأمم المتحدة، لضمان امتناعها عن السعي لامتلاك قنبلة ذرية.

وهذه المسألة واحدة من القضايا التي يعمل الخبراء عليها في فيينا، برعاية الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة غير مباشرة من وفد أميركي موجود في فندق آخر.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي قبل يوم من استئناف المحادثات: “نركز على المسار الدبلوماسي للمضي قدماً”. وأضافت: “نعلم أنها ستكون عملية طويلة، لكننا نرى (هذه المناقشات) إشارة إيجابية”.

وأكدت ساكي في لقاء مع صحافيين، تحدثت فيه عن دور الولايات المتحدة في عملية فيينا: “نعتقد أنه يمكننا دفع الأمور إلى الأمام بطريقة بناءة، وإن كانت مفاوضات غير مباشرة”.

روابط ذات صلة

“المسند” يكشف عن سر ظهور “الكف العملاق” على خرائط جوجل

“المسند” يكشف عن سر ظهور “الكف العملاق” على خرائط جوجل
الحصيني يكشف توقعاته لطقس المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة!

الحصيني يكشف توقعاته لطقس المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة!
عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في الهند يتجاوز 200 ألف للمرة الأولى

عدد حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19 في الهند يتجاوز 200 ألف للمرة الأولى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*