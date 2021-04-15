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“السعودية للكهرباء”: العدادات الذكية ترفع موثوقية الخدمة وأنظمة القراءة والفوترة

“السعودية للكهرباء”: العدادات الذكية ترفع موثوقية الخدمة وأنظمة القراءة والفوترة

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“السعودية للكهرباء”: العدادات الذكية ترفع موثوقية الخدمة وأنظمة القراءة والفوترة

“السعودية للكهرباء”: العدادات الذكية ترفع موثوقية الخدمة وأنظمة القراءة والفوترة
http://almnatiq.net/?p=972854
المناطق - الرياض

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن “العدادات الذكية” مشروع وطني كبير، ومن أهم مشاريعها للتحول الرقمي، حيث يساهم في تعزيز دعم موثوقية الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين وأنظمة القراءة والفوترة.

وأوضحت أن هذا المشروع، استهدف تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي لجميع المشتركين، في جميع مناطق ومدن وقرى المملكة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بدون أن يتحمل المشتركون أي تكلفة.

وشددت على أن العدادات الذكية وأنظمتها التقنية والاتصالية مقاومة للظروف المناخية ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية وفق أرقى المعايير المحلية والعالمية، مما يساهم في رفع موثوقية الشبكة الكهربائية، وفي زيادة الكفاءة التشغيلية، وأتمتة قراءة العدادات، والعمليات المتعلقة بالفوترة، مما ينعكس على تجويد الخدمة المقدمة للمشتركين بشكل تدريجي من خلال مجموعة من المزايا التي تقدمها العدادات الذكية للمشتركين، مثل: سرعة التواصل  وإعادة الخدمة آلياً في فترة زمنية قصيرة، وتمكين المشترك من مراقبة نمط استهلاكه من خلال تطبيق الكهرباء.

وأضافت “السعودية للكهرباء”، أن العدادات الذكية ستدعم تقنيات قراءة سريعة وآنية للبيانات من موقع العداد، وتقنيات تدعم خدمة “حسابي” لتحويل الخدمة آلياً نحو المستفيد النهائي من الكهرباء، سواء كان مالكاً أو مستأجراً.

الجدير بالذكر، أن ما يقارب 4 ملايين عداد ذكي مصنعه محلياً، وتمثل 40 في المئة من إجمالي عدادات المشروع.

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